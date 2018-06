Política Jovair, Magda e Caiado lideram faltas no Congresso Em ano eleitoral, dados da Câmara e do Senado já apontam um alto número de ausências dos parlamentares até maio; expectativa é que quadro ainda piore a partir de agosto

Levantamento realizado pelo POPULAR sobre os quatro primeiros meses de sessão legislativa na Câmara dos Deputados e no Senado apontou que os parlamentares mais faltosos do Estado são os deputados federais Jovair Arantes (PTB) e Magda Mofatto (PR), além do senador Ronaldo Caiado (DEM). Considerando apenas as sessões deliberativas e mistas nas duas casas legislativas, e...