Política José Roberto Arruda sofre acidente de bicicleta e é internado em UTI O ex-governador do Distrito Federal está em observação após sofrer um edema na cabeça e escoriações pelo corpo

O ex-governador do Distrito Federal José Roberto Arruda (PR) está internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) após cair de bicicleta e sofrer um edema na cabeça nesta segunda-feira (3). As informações são do site Metrópoles, que conversou com a esposa do ex-governador, Flávia Arruda (PR). De acordo com a ex-primeira-dama, José Roberto estava em Águas Claras...