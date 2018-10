O governador José Eliton (PSDB), candidato à reeleição, promoveu na manhã deste sábado uma caminhada em Trindade como último ato de campanha corpo a corpo antes da votação deste domingo.

Ao lado da candidata a vice, Raquel Teixeira (PSDB), e dos candidatos ao Senado, ex-governador Marconi Perillo (PSDB) e senadora Lúcia Vânia (PSB), José Eliton caminhou da Igreja Matriz de Trindade até o Santuário Basílica do Divino Pai Eterno, onde os candidatos fizeram uma oração ao final.

“Estamos trabalhando muito, até o último momento. Eu me emocionei ao encerrar essa campanha em Trindade, vindo à Basílica do Divino Pai Eterno como forma de agradecimento por uma campanha que foi difícil, mas muito respeitosa e na qual conseguimos levar nossa mensagem. Espero que o povo goiano e o povo brasileiro possam escolher bem o seu destino”, disse o governador.

A candidata a vice, Raquel Teixeira, externou confiança de que José Eliton estará no segundo turno. “Estamos confiantes em função do trabalho que nosso grupo político fez, que mudou Goiás. Nossa base é comprometida e vamos para o segundo turno para ganhar”, declarou.

Também acompanharam a caminhada o prefeito de Trindade, Jânio Darrot (PSDB), o deputado federal e presidente do PSDB em Goiás, Giuseppe Vecci, e a primeira-dama de Goiás, Fabrina Müller.

Senado

Em uma disputa acirrada, os candidatos ao Senado pela chapa governista também comentaram sobre a reta final da campanha e possíveis desgastes que podem enfrentar após a deflagração da Operação Cash Delivery na semana passada. “Ninguém fez mais por Goiás do que os nossos governos, em cada canto de Goiás existem resultados do trabalho que foi feito ao longo dos últimos anos e confio nos resultados desse trabalho”, disse Marconi Perillo.

O ex-governador, porém, avaliou que a operação terá influência no pleito de hoje. “Ficou muito claro que foi uma ação politiqueira que interferiu no processo eleitoral. É um absurdo que isso possa acontecer no Brasil”, completou.

Lúcia Vânia, por outro lado, destacou que foi uma campanha difícil e disse também que a base aliada não esteve totalmente unida durante o processo. “Temos uma disputa equilibrada em função dos candidatos colocados, que são competitivos. Como essa campanha foi mais curta, é difícil diferenciar as trajetórias, mas o que importa é a sustentação do meu nome através do meu trabalho. Não fiz campanha com muito dinheiro nem com apoio de toda a base, grande parte dela me fortaleceu, mas houve divisões e respeito a vontade de cada um”, disse.

A senadora completou dizendo que não sentiu efeitos de desgaste do governo em sua campanha. “O que estava em julgamento, e acho que a sociedade separa isso muito bem, era o meu trabalho. Nunca usei máquina do governo e obras do governo para debitar esse trabalho a mim”, afirmou.