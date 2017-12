José Eliton está de repouso após implante capilar

O vice-governador José Eliton (PSDB) está de licença médica após se submeter a procedimento de implante capilar, em Curitiba (PR), no início no mês. A última agenda pública do tucano foi no dia 30 de novembro.

Por conta das recomendações de repouso, ele não esteve na convenção nacional do PSDB sábado nem na inauguração do Natal na Praça Cívica, quando foi representado pela mulher, Fabrina.

A assessoria do vice-governador diz que ele já havia feito o procedimento em 2013 e trata-se de uma revisão. Não há previsão de quando ele retomará a agenda pública, mas não deve ter atividades este mês.

José Eliton tem recebido aliados e feito despachos de casa.