Política José Eliton diz que não se manifestará sobre a prisão de Marconi Perillo Governador afirmou, via assessoria, que o assunto é “eminentemente judicial” e não tem relação com a administração

Matéria atualizada em 10/10/2018, às 19h08. Vice-governador de Marconi Perillo (PSDB) por dois mandatos, o governador José Eliton (PSDB) avisou, via assessoria, que não irá se manifestar sobre a prisão do aliado na Operação Cash Delivery, pelo menos por enquanto. A assessoria afirmou ao POPULAR que o ato da prisão é “eminentemente judicial”, não tem relação com a ...