Política José Eliton define estratégias de transição em reunião com auxiliares O atual governador iniciou o processo de mudança para a gestão de Ronaldo Caiado

José Eliton (PSDB) se reuniu com auxiliares nesta segunda-feira (8) para definir as estratégias de transição para o governo de Ronaldo Caiado (DEM). Durante a reunião, o atual governador agradeceu aos secretários e colaboradores e voltou a afirmar que “agora começa um novo ciclo”. Caiado foi eleito governador de Goiás em primeiro turno, com 59,73% dos votos. “Essa foi a ...