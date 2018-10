Política José Eliton convida Procurador-Geral do Estado para presidência da Agetop Presidente licenciado da Agetop, Jayme Rincón, permanece preso

O atual Procurador-Geral do Estado, Luiz Cesar Kimura, assume na quinta-feira (04), a presidência da Agência Goiana de Obras (Agetop), no lugar de Jayme Rincón, que foi preso na sexta-feira (28) durante a Operação Cash Delivery da Polícia Federal em parceria com o Ministério Público Federal em Goiás (MPF-GO). De acordo com o Gabinete de Imprensa do gov...