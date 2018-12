Política José Eliton confirma que deixará parte da folha dos servidores sem empenho Governador afirma, contudo, que isso não significa que o pagamento não pode ser feito, visto que o prazo para quitação é janeiro do ano que vem

Em entrevista exclusiva ao POPULAR após a polêmica sobre o pagamento da folha salarial de dezembro, o governador José Eliton (PSDB) admitiu que deixará parte dos gastos com o funcionalismo do Executivo sem empenho, mas disse que isso não significa que o servidor deixará de receber. O tucano não precisou, contudo, quem será pago ainda dentro deste ano. Segundo ele, c...