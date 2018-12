Política José Dirceu lança livro em Goiânia “Zé Dirceu – Memórias Volume 1” tem 554 páginas e será comercializado na Alego por R$ 59,90. Para a versão Ebook, o valor é de R$ 9,90

O ex-ministro do governo de Luiz Inácio Lula da Silva e ex-presidente do Partido dos Trabalhadores (PT) José Dirceu, lança nesta quinta-feira (6), a partir das 18h30, o livro intitulado “Zé Dirceu – Memórias Volume 1”, no Auditório Solon Amaral da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás (Alego). O petista já esteve em 19 capitais realizando debate...