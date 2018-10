Política Jornalista Raymundo Costa morre aos 66 anos em Brasília Há dois anos, ele havia sido diagnosticado com câncer de pulmão

O jornalista Raymundo Costa, do Valor Econômico, morreu na noite desta terça-feira, 23, aos 66 anos, em Brasília. A causa da morte foi uma septicemia (infecção generalizada). Costa estava hospitalizado desde o dia 7 de outubro. Há dois anos, ele havia sido diagnosticado com câncer de pulmão. Deixa três filhos e quatro netas. Nascido em Belém do Pará, Costa teve ...