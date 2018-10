Política Jornal aciona TSE e pede que PF investigue ameaças a profissionais Jornalistas da Folha foram ameaçados em redes sociais e telefones

O jornal Folha de S. Paulo informou hoje (24) que entrou com representação no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) solicitando que a Polícia Federal (PF) investigue ameaças a profissionais do veículo. Após a publicação de reportagens investigativas sobre a candidatura de Jair Bolsonaro (PSL), a autora da matéria, jornalista Patrícia Campos Mello, r...