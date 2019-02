Política Joice Hasselmann amplia influência no governo Bolsonaro, mas estilo gera críticas no partido Eleita com mais de um milhão de votos, deputada do PSL é apontada como um "trator" que não tem receio de "atropelar"

"Eu sou de ferro, aguento pancada, não estou aqui para brincar e não estou nem aí se tem gente com dor de cotovelo. Lamento, I'm sorry, sempre fui assim. As pessoas dizem que 'Joice é um trator'. Sim, eu sou um trator, mas só trabalho para o bem. E, se alguém cruzar a minha frente para impedir que as coisas boas sejam feitas, vou acelerar o meu trator. Vou atropelar." ...