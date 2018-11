Política Joesley Batista, Ricardo Saud e ex-executivos da J&F são soltos por ministro do STJ Ambos foram presos na sexta-feira (9) pela Polícia Federal na Operação Capitu

O empresário Joesley Batista, da J&F, e os ex-executivos do grupo Ricardo Saud, Demilton Castro e Florisvaldo Oliveira foram liberados da prisão nesta segunda-feira (12) pelo ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça (STJ). As informações são do site G1. Na última sexta-feira (9), eles foram presos dentro da Operação Capitu, deflagrada pela Polícia Federal, um desdobramento da Operação Lava Jato. No despacho que autorizou a ...