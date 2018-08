Política Joesley Batista é condenado a pagar R$ 300 mil a Temer De acordo com a defesa do presidente, em entrevista à revista “Época” em junho de 2017, o empresário goiano “desfiou mentiras e inverdades, maculando a honra” do presidente “com afirmações absolutamente difamatórias, caluniosas e injuriantes”

Por 3 votos a 2, os desembargadores da Terceira Turma do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) condenaram o empresário Joesley Batista, do Grupo J&F, a pagar R$ 300 mil ao presidente Michel Temer (MDB) por danos morais. A decisão foi tomada ontem durante sessão de julgamento. Após a publicação do acórdão pelo Tribunal, caberá recurso ao Superior T...