Política Joaquim Roriz morre aos 82 anos em Brasília Político foi prefeito de Goiânia e vice-governador de Goiás, além de governador no Distrito Federal por quatro mandatos

O ex-governador do Distrito Federal Joaquim Roriz, morreu aos 82 anos, nesta quinta-feira (27), no Hospital Brasília, na capital federal, onde estava internado desde o dia 24 de agosto. Ele deu entrada na unidade de saúde com febre alta e depois foi diagnosticado com pneumonia. Roriz sofreu um infarto, o que agravou seu quadro de saúde. Por volta das 7...