Política João Cláudio Genu se entrega à PF após ser condenado pela Lava Jato Nesta ação, ele é acusado de participação nos crimes de corrupção em contratos da Petrobras

O ex-assessor do Partido Progressista (PP) João Cláudio Genu, condenado a 9 anos e 4 meses de prisão pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, no âmbito da Operação Lava Jato, se entregou à Polícia Federal em Brasília nesta segunda-feira, 21. Após o último apelo negado a Genu em segunda instância, a juíza Gabriela Hardt, da 13ª Vara Federal do Paraná, expediu man...