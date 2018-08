Política Jingles falam em tirar Brasil da crise

Vai começar a temporada de jingles e aquela tradicional busca por colar na cabeça do leitor o nome, o número e a mensagem que cada candidato quer passar. Como já é tradição, quem busca o voto vende “mudança”, mote quase onipresente nos refrões das músicas que tomarão conta do horário eleitoral a partir do próximo dia 31. O ritmo pode ser diferente, mas a promessa de “...