Política Jefferson, Paulinho e Força Sindical divulgam nota sobre operação da PF A ação investiga suposto esquema de concessão fraudulenta de registros sindicais junto ao Ministério do Trabalho

A Direção Nacional do PTB afirmou nesta quarta-feira, 30, que jamais participou de quaisquer negociações espúrias no Ministério do Trabalho e declara que, se for comprovado na Justiça o envolvimento de petebistas no referido esquema investigado pela Polícia Federal, os culpados, deverão assumir suas responsabilidades perante a sociedade. A nota refere-se à Operação R...