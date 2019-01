Política Jean Wyllys envia carta de despedida ao PSOL; confira na íntegra Deputado diz que vai renunciar ao mandato e que deixará o País por temer ameaças

O deputado federal Jean Wyllys (PSOL-RJ) deixou uma carta aos colegas de partido para explicar sua saída do País. Ele diz que vai renunciar ao mandato de deputado federal para o qual foi eleito e que se inicia em 2019. O texto, que será lido na próxima reunião da executiva nacional do PSOL no sábado, 26, conta que as ameaças à sua vida e à de sua família se intens...