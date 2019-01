Política Jair e Carlos Bolsonaro ironizam em rede social decisão de Jean Wyllys e se explicam em seguida “Grande dia”, escreveu o presidente em seu perfil oficial; já o vereador do Rio de Janeiro postou “Vá com Deus e seja feliz”

Minutos depois do anúncio da renúncia ao mandato do deputado Jean Wyllys, o perfil do presidente Jair Bolsonaro no Twitter soltou uma publicação que virou alvo de polêmica. “Grande dia”, escreveu o presidente, às 16h16 desta quinta-feira (24). Dois minutos depois, seu filho Carlos, compartilhou a mensagem “Vá com Deus e seja feliz”. Grande dia! 👍 ...