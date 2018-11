Política Jair Bolsonaro se reúne com ministros do TSE no gabinete de Rosa Weber Todos os ministros do tribunal eleitoral participam de reunião; Gustavo Bebbiano e vice-presidente eleito também compareceram

O presidente da República eleito, Jair Bolsonaro (PSL), estava reunido no início da tarde desta terça-feira, 13, com a presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministra Rosa Weber, e outros integrantes da corte. Segundo auxiliares de Rosa, a visita ao TSE é de cortesia e tem caráter institucional.Acompanham a audiência no gabinete de Rosa Weber o vice-preside...