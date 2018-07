Política Jair Bolsonaro: “O Lula está fora de combate. É um escracho falar em Lula” Pré-candidato ao Planalto critica a presença do ex-presidente em pesquisas, afirmando que petista é “bandido” e deve cumprir a lei

O deputado federal Jair Bolsonaro (PSL), pré-candidato à presidência da República, esteve em Goiás ontem para encontro com lideranças do partido e fez duras críticas à presença do nome do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em pesquisas de intenções de voto. Ao POPULAR, Bolsonaro disse que não se importa com quem vai disputar, mas espera que não seja o ex-presidente...