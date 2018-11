Política Jair Bolsonaro e a mulher seguem para Brasília Pela primeira vez desde a eleição, Michelle Bolsonaro irá à capital federal, onde deve participar de um casamento, visitar a Granja do Torto e encontrar Marcela Temer, atual primeira-dama

O presidente eleito, Jair Bolsonaro, chega nesta terça-feira (20) a Brasília para ficar três dias. Ele vai conversar com a procuradora-geral, Raquel Dogde, visitar o Tribunal de Contas da União e a Controladoria-Geral da União. Há ainda a previsão de encontro com os governadores do Nordeste e reuniões no gabinete de transição. Bolsonaro conversará com o ministro da Tra...