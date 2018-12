Política Jair Bolsonaro é condecorado pelo Exército por salvar soldado em 1978 Segundo o Exército, Bolsonaro recebeu a honraria porque se distinguiu por sua "abnegação, coragem e bravura"

O presidente eleito, Jair Bolsonaro, recebeu a Medalha do Pacificador com Palma do Exército, nesta quarta-feira (5), por ter impedido que um soldado se afogasse durante atividade de instituição militar no ano de 1978. Em depoimento à Folha de S. Paulo, em 2011, Bolsonaro relembrou o episódio, que chamou de "caso do Celso Negão", para alegar que não era racista. "Min...