Política Itália frustra ação do Brasil por Battisti O condenado foi levado em avião do governo italiano direto a Roma depois de prisão, em decisão que impediu cumprimento da promessa de campanha do presidente Jair Bolsonaro

A prisão na Bolívia de Cesare Battisti deflagrou uma operação no governo Jair Bolsonaro para tentar cumprir a promessa de campanha do presidente de extraditar o italiano para o seu país, onde foi condenado à prisão perpétua por quatro assassinatos nos anos 1970. A ação, contudo, foi frustrada por decisão do governo da Itália, que enviou uma aeronave para buscar Battisti...