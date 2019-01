Política Isenção de multa e pedido por fiado Caiado solicita a prefeitos ajuda com comerciantes para que servidores com salário atrasado possam fazer compras, cancela juros e adia débito mensal em conta do Ipasgo

Com o atraso do salário de dezembro de parte do funcionalismo público do Estado de Goiás, o governador Ronaldo Caiado (DEM) anunciou ontem medidas para aliviar o bolso dos servidores que estão sem receber. O governo vai retirar a cobrança de juros das contas junto ao Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran) e à empresa de Saneamento de Goiás (Saneago) e ped...