Política Irmão do secretário de Governo de Goiás morre em acidente na GO-040 A caminhonete conduzida por Ubiratan Furtado, irmão do secretário de Governo do Estado de Goiás, João Furtado, teria colidido com um caminhão

Morreu no fim da manhã desta terça-feira (4) Ubiratan Furtado, irmão do secretário de Governo do Estado de Goiás, João Furtado. Ele se envolveu em um acidente de trânsito na GO-040, próximo a Aragoiânia. Segundo informações preliminares, ele estaria em uma caminhonete, a caminho de uma fazenda de sua propriedade, quando em circunstâncias ainda desconhecidas colidi...