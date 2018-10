Política Iris Rezende veta aposentadoria especial para coveiros Retirada de emenda colocada por vereadores ao projeto de reforma da previdência dos servidores municipais precisa passar por aprovação da Câmara

O prefeito Iris Rezende (MDB) encaminhou à Câmara Municipal de Goiânia veto parcial ao autógrafo de Lei Complementar 04/2018 que dispõe sobre a reestruturação do regime previdenciário dos servidores públicos do município. O prefeito quer suprimir do texto o artigo 170 que concede aposentadoria especial a quem exerce as funções de coveiro, sepultador e exumador no mun...