Política Iris Rezende: 'Se o governo parte para o acerto, por que ser oposição?' Prefeito de Goiânia defende que MDB não deve se opor à gestão de Ronaldo Caiado, elogia o eleito e diz que sigla precisa corrigir falhas

Diante do enfraquecimento do MDB nas eleições deste ano em Goiás, o prefeito de Goiânia, Iris Rezende, maior liderança do partido no Estado, considera que a sigla não deve ser oposição ao governo Ronaldo Caiado (DEM). “O governo quando parte para o acerto, por que ser oposição a ele? Oposição deve existir quando o detentor do poder não corresponde à confiança.” Em ent...