Iris Rezende presta contas na Câmara Municipal

O prefeito Iris Rezende (MDB) presta contas hoje do terceiro quadrimestre da sua gestão na Câmara Municipal. De acordo com os dados da Prefeitura, que já haviam sendo antecipados pelo secretário de Finanças, Alessandro Melo, a receita total dos primeiros doze meses de gestão foi de R$ 4,28 bilhões, enquanto a despesa no mesmo período foi de R$ 4,13 bilhões.

Além disso, o déficit mensal foi reduzido em R$ 8,1 milhões, caindo de R$ 30,78 milhões em janeiro de 2017 para R$ 22,62 milhões em dezembro do mesmo ano. Outro dado destacado pelo prefeito foi a quitação de R$ 378,94 milhões da dívida herdada da gestão Paulo Garcia (PT).

Iris também afirmou que a gestão reduziu em 8,33% os gastos com despesas correntes, que resultaram na economia de R$ 143,3 milhões. As despesas com pessoal representaram 46,07% e os investimentos em saúde e educação foram, respectivamente, de R$ 1,18 bilhões e R$ 914,87 milhões.

Questionamento

Os vereadores aproveitam a presença do prefeito para questionar Iris sobre algumas das demandas do município. Eles cobraram a retomada de obras, especialmente a do BRT, o pagamento da data base dos servidores e os gastos e contratos da Prefeitura, entre outros assuntos.

A Saúde em Goiânia foi um dos principais assuntos da prestação. O vereador Clécio Alves (MDB) o questionou sobre a gestão da secretária da pasta, Fátima Mrue, e ainda sobre a situação do Cais Finsocial, que, segundo ele, estaria correndo risco de fechamento. O prefeito garantiu que não tem intenção de fechar a unidade.

Iris também afirmou que está fazendo o recadastramento dos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) na Região Metropolitana, alegando que a grande quantidade de pacientes vindos de outras cidades e outros estados sem a contrapartida financeira é um dos fatores que prejudica o atendimento na capital.

Elias Vaz (PSB), por sua vez, tocou em um dos pontos mais polêmicos do primeiro ano da gestão de Iris: a cobrança do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) reajustado. Ele cobrou que Iris cancele a aplicação de dispositivo da lei que estabeleceu a atualização da Planta de Valores que permite a aplicação da chamada "planta cheia" em alguns casos.

"O senhor está cometendo uma injustiça, está fazendo que pessoas na mesma posição, no mesmo bairro, paguem valores diferentes", criticou o vereador. O prefeito respondeu que não "brinca" com impostos e disse que vem orientando os cidadãos que reclamam do preço do IPTU a procurarem a Prefeitura para verificarem se houve alguma cobrança ilegal.