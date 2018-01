Iris nomeia três novos secretários nesta sexta-feira (12)

Três novos secretários do prefeito Iris Rezende (PMDB) tomarão posse amanhã, às 9h, no 6° andar do Paço Municipal. Francisco Ivo assume, de forma interina, a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (Seinfra), que estava sendo comandada por Fernando Cozzetti. Já a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Ciência e Tecnologia (Sedetec), que estava sob o comando inteirino de André Custódio, passará para o comando de Ricardo De Val.

A notícia de que as mudanças aconteceriam foi dada em primeira mão no último dia 2, na Coluna Giro, de O Popular. Contudo, a informação foi desmentida pela prefeitura no dia seguinte.

Iris também vai criar uma assessoria especial para Assuntos Internacionais, que será comandada pelo padre César Garcia.

Confira abaixo os perfis dos novos auxiliares



Ricardo De Val Borges – Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Ciência e Tecnologia



Graduado em Ciência da Computação pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC-GO), é especialista em Informática Pericial pelo Instituto de Pós-Graduação e Graduação (Ipog), tem MBA em Gerência de Projetos pela União Pioneira de Integração Social (UIPS) e foi gestor de Tecnologia da Informação do governo estadual, Ricardo é casado, tem 43 anos e é natural de Goiânia.



Francisco Ivo Cajango Guedes – Secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos



Graduado em Engenharia Civil pela Universidade Estadual de Goiás (UEG), pós-graduado em Engenharia de Segurança do Trabalho e Gestão e Gerenciamento de Obras, ambas pela Universidade Federal de Goiás (UFG) e já atuou na área de engenharia civil na iniciativa privada e pública, Francisco é casado, tem 40 anos e é Goiânia.



César Luís Garcia – Assessor Especial para Assuntos Internacionais



Graduado em Filosofia pela Universidade Federal de Goiás (UFG), iniciou os estudos em Relações Internacionais pela Universidade Liege na Bélgica, estudou francês na Alliance Française em Paris, teólogo pelo Seminário Santa Cruz, já foi secretário municipal de Cultura, é professor de teologia licenciado da Pontifícia Universidade de Goiás (PUC-GO), César tem 56 e é de Itauçú.