Política Iris nomeia interina no GoiâniaPREV Bianca substituirá Silvio Fernandes (DEM), nomeado pelo governador Ronaldo Caiado (DEM) para a presidência do Ipasgo

Depois da saída de Silvio Fernandes (DEM) da presidência do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Goiânia (GoiâniaPREV), antigo IPSM, a chefe de gabinete do instituto, Bianca Oliveira Garcia, responderá pela instituição interinamente. Segundo Silvio, ainda não há previsão de quando o prefeito Iris Rezende (MDB) irá substituí-la. A nomeação está n...