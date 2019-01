Política Iris frustra expectativa do Pros de voltar ao primeiro escalão Prefeito ofereceu secretaria extraordinária, o que desagradou membros do Pros

Terminou sem acordo a reunião entre o prefeito Iris Rezende (MDB) e o Pros na manhã desta terça-feira (8). Fora da administração municipal desde março do ano passado, o partido tinha a expectativa de ser convidado a retomar seu espaço no primeiro escalão de Iris, mas, segundo integrantes da legenda, a oferta do prefeito era de que eles ocupassem, na verdade, uma secretaria e...