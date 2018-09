O prefeito de Goiânia, Iris Rezende (MDB), encaminhou nesta quinta-feira (27) à Câmara Municipal o Projeto de Lei que concede reajuste salarial aos servidores municipais referentes aos anos de 2017 e 2018.

Pelo projeto entregue ao legislativo, a Prefeitura vai conceder o reajuste correspondente à data-base de 2017 e 2018 com base no Índice de Preços ao Consumidor Ampliado (IPCA) acumulado até abril de 2017, calculado em 4,08%, e até abril de 2018, calculado em 2,76%.

Os reajustes atrasados serão pagos em oito parcelas mensais, iguais e consecutivas, a partir do próximo mês de outubro.

O reajuste foi anunciado pelo prefeito em evento que reuniu vereadores aliados ao Paço Municipal na manhã desta quinta-feira (27). Iris entregou em mãos o Projeto de Lei ao presidente da Câmara, vereador Andrey Azeredo (MDB).

A concessão da data-base vem apenas dois dias depois que os vereadores aprovaram em segunda e última votação o projeto de reforma da Previdência dos servidores municipais. Até então, a Prefeitura argumentava que o déficit do Insituto de Previdência dos Servidores Municipais (IPSM) era um dos gargalos que mais prejudicava as contas da Prefeitura, que tinha que aportar uma média de R$ 30 milhões por mês para manter os pagamentos do IPSM em dia.

“Os vereadores, em sua maioria, tiveram a coragem cívica de entender que esse projeto do IPSM restabeleceria uma condição financeira melhor da Prefeitura. O projeto da data-base, portanto, é a primeira medida tomada após a aprovação da reestruturação da previdência municipal e vai restabelecer o reajuste dos servidores, que há dois anos não vinha sendo concedido”, disse o prefeito Iris Rezende. (Com informações da Prefeitura de Goiânia).