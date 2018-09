Política IPTU pode subir para 102 mil imóveis em Goiânia Prefeitura propõe alteração de alíquotas, que devem reduzir o imposto para 562,7 mil imóveis e aumentar para outros 102,3 mil unidades de maior valor de mercado

A Prefeitura de Goiânia anunciou hoje (11) um projeto de lei que pretende mudar a forma de cobrança do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e do Imposto Territorial Urbano (ITU), dentro da proposta de alteração do Código Tributário do Município. A principal mudança é que, a partir de 2019, as alíquotas passariam a variar de acordo com o valor venal do imóvel, e nã...