Política IPTU de Goiânia segue sem reajustes Decisão de vereadores de derrubar veto do prefeito assegura desconto no cálculo do imposto para todos os contribuintes; Prefeitura ainda não decidiu se irá recorrer

Acatando parecer da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), a Câmara Municipal derrubou nesta terça-feira (15) veto do prefeito Iris Rezende (MDB) a um autógrafo de lei que garantia deflatores (coeficientes de correção) a todos os contribuintes no cálculo do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU). Na prática, ficam revogados dois parágrafos do artigo 3º da Lei 9.704...