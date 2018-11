Política Investigações mostram que Joesley 'mentiu e ocultou' fatos, diz PF Empresário, delatores da J&F e vice-governador de MG foram detidos nesta sexta

A Polícia Federal afirmou nesta sexta-feira, 9, que as investigações da Operação Capitu, deflagrada em cinco Estados e no Distrito Federal, deixaram claro que o empresário Joesley Batista, do Grupo J&F, "mentiu e ocultou fatos" na delação premiada que firmou no âmbito da Operação Lava Jato. O objetivo de Joesley era "tirar" a PF "da linha de investigação correta", a...