Política Investigações apontam R$ 10,8 milhões em contas na Suíça envolvendo Serra e PSDB De acordo com o tribunal, as suspeitas partem da análise de computadores, servidores e outros dados mantidos pela Odebrecht para subornar políticos

A Justiça suíça autorizou o envio de informações bancárias ao Brasil para compor investigação que apura supostos repasses para campanhas do PSDB e do senador José Serra por meio de instituições financeiras locais. A decisão final, tornada pública na manhã desta quinta-feira, 10, ocorre após os suíços rejeitarem um recurso que pedia a suspensão da cooperação entre as p...