Política Investigação de contrato na Codego é resultado de delação premiada MP deflagrou nesta quinta-feira (13) operação para apurar irregularidades em obras do anel viário que liga a BR-060 ao Distrito Agroindustrial de Anápolis (Daia)

A investigação dos contratos de obras do anel viário que liga a BR-060 ao Distrito Agroindustrial de Anápolis (Daia), feitos pela estatal Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás (Codego), é baseada em acordo de colaboração premiada. Os detalhes, como o nome do delator, não foram divulgados, porque o acordo está sob sigilo. O GAECO e o Centro de Inteligência do Min...