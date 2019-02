Política Intestino de Bolsonaro voltou a funcionar após piora, diz médico Médicos orientaram que o presidente continue em repouso e com visitas restritas

Após uma piora no último sábado, 2, o intestino do presidente Jair Bolsonaro voltou a funcionar entre domingo, 3, e esta segunda-feira, 4, de acordo com a equipe médica que acompanha o presidente no Hospital Albert Einstein. Por conta da cirurgia de retirada da bolsa colostomia no último dia 28, os movimentos do intestino ficaram paralisados e chegaram a retomar n...