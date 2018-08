Política Intervenções afetam siglas goianas Executivas nacionais de PDT e Rede podem mudar o entendimento das legendas no Estado em relação a alianças

Ao menos dois partidos em Goiás devem agir de acordo com o determinado por suas executivas nacionais: PDT e Rede. O primeiro deve fechar aliança com o senador Ronaldo Caiado (DEM) e o segundo terá de rever decisão de apoiar a pré-candidatura à reeleição do governador José Eliton (PSDB). No PDT, partido que pertence à atual base de apoio do governo, a determinaçã...