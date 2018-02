Intervenção federal no RJ: veja como votaram deputados goianos

O decreto do presidente Michel Temer (MDB) que determinou a intervenção federal na segurança pública do Estado do Rio de Janeiro foi aprovado na madrugada desta terça-feira (20). Foram 340 votos favoráveis, 72 contrários e uma abstenção.

Dos deputados goianos, apenas o Delegado Waldir (PR) manifestou voto contra a ação. Foram favoráveis: Célio Silveira (PSDB), Fábio Sousa (PSDB), Flávia Morais (PDT), Giuseppe Vecci (PSDB), Heuler Cruvinel (PSD), Lucas Vergílio (Solidariedade), Magda Mofatto (PR), Marcos Abrão (PPS), Pedro Chaves (MDB), Roberto Balestra (PP) e Thiago Peixoto (PSD).

Estiveram ausentes os deputados Daniel Vilela (MDB), João Campos (PRB), Jovair Arantes (PTB), Rubens Otoni (PT) e Sandes Jr. (PP).

Agora, o decreto será encaminhado para a aprovação do Senado.