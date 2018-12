Política Interpol prende sócio de ‘doleiro dos doleiros’ Investigado por corrupção, lavagem de dinheiro e evasão de divisas, Bruno Farina foi detido no Paraguai com documentos paraguaios e brasileiros

O doleiro Bruno Farina, sócio de Dario Messer, conhecido como “doleiro dos doleiros”, foi preso ontem no Paraguai. Farina foi denunciado na Operação Câmbio, Desligo, um desdobramento da Lava Jato no Rio de Janeiro. A Secretaria Nacional de Inteligência do Paraguai informou que a operação foi realizada pela Interpol no Paraná Country Club, no distrito de Hernandarias,...