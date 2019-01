Política Internado para tratamento de tumor, Fabrício Queiroz recebe alta do Hospital Albert Einstein O ex-assessor de Flávio Bolsonaro já havia alegado motivos de saúde para ter faltado a dois depoimentos para explicar movimentações atípicas identificadas em relatório do Coaf

O ex-assessor do senador eleito Flávio Bolsonaro (PSL-RJ) e policial militar Fabrício Queiroz recebeu alta do Hospital Albert Einstein nesta terça-feira, 8, às 12h20, informou a assessoria do hospital. O ex-assessor, que alegou motivos de saúde para ter faltado a dois depoimentos para explicar movimentações atípicas identificadas em relatório do Conselho de Controle d...