Política Interior busca negócio próprio Em pouco mais de um mês, Banco do Povo liberou o correspondente a 20% de todo volume emprestado no ano passado, R$ 19,5 milhões; interiorização é destaque

Os pequenos empreendedores estão abrindo ou ampliando mais seus negócios. O Banco do Povo registrou uma corrida em busca dos recursos a juros subsidiados da instituição entre os dias 27 de julho e 31 de agosto, quando foram liberados quase R$ 4 milhões para 362 empreendedores goianos, principalmente do interior do Estado. Em pouco mais de um mês, o montante liberado c...