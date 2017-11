Integrantes da “farra dos guardanapos” estão presos

A Polícia Federal prendeu nesta quinta-feira (23) o ex-secretário da Casa Civil do governo Sérgio Cabral (PMDB), Régis Fichtner. Ele é acusado de receber propina até no Palácio Guanabara, sede do Executivo fluminense. Segundo denúncia do Ministério Público Federal (MPF), Fichtner teria obtido R$ 1,56 milhão em vantagens indevidas e, também, teria usado o cargo para fa...