Política Instituições têm R$ 110 mi

O Banco do Povo ainda tem R$ 15 milhões em crédito disponível para financiamento aos micro e pequenos empreendedores goianos. O personal trainer Paulo Víctor da Costa, que contratou um empréstimo de R$ 10 mil no fim de 2017 para abrir uma pequena indústria de processamento e distribuidora de cogumelos, viu o negócio crescer com menos de um ano e, hoje, gera emprego par...