A aposentada Adélia Joana de Jesus, de 71 anos, trabalhou a vida toda na construção civil e, mesmo sem ter obrigação de votar, compareceu ao colégio Bárbara de Souza Morais, no Jardim Novo Mundo, em Goiânia nesta manhã de domingo de eleição. Ela diz estar insatisfeita com a violência e principalmente o desemprego. Uma de suas maiores preocupações é o futuro dos netos. “Eu não aguento mais esse sofrimento”, diz.

Já a dona de casa Francisca Telma Barbosa, de 58 anos, que também vota no Bárbara de Souza, diz que teve muita dificuldade em decidir seu candidato. “A gente fica com uma dúvida tremenda.”

Seu marido, o aposentado Francisco Uchoa, de 59, reclama da falta de qualidade dos candidatos. “Está muito difícil escolher”, afirma. Ele diz que um de seus critérios de escolha foi o não envolvimento da pessoa em casos de corrupção.

No Colégio Estadual Jardim Novo Mundo, no mesmo bairro, há pouca fila na manhã de domingo. A escola é o local de votação do candidato a senador Vanderlan Cardoso (PP).