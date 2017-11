Inquérito investiga 5 nomes ligados a Jovair Arantes

Diante da citação de cinco nomes que seriam ligados a ele no relatório final do inquérito da Polícia Civil de Goiás que apurou a venda de vagas em concurso público para delegado no Estado, o deputado federal goiano Jovair Arantes (PTB) diz que “não tem uma bolinha de cristal para saber se pessoas conhecidas e que têm sua simpatia vão fazer o mal”. Em entrevista à CBN Goiânia, ...