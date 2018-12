Política Indulto de Natal será publicado até sexta-feira, afirma Marun Decreto excluirá os presos por crimes de corrupção da lista de beneficiários

O ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marun, afirmou nesta quinta-feira, 27, que o presidente Michel Temer publicará até sexta-feira (28) o decreto de indulto natalino com a exclusão dos crimes de corrupção. "Ele está avaliando o formato já que não temos uma decisão final do STF (Supremo Tribunal Federal) sobre isso", disse Marun. Em conversa com jornalistas nesta ...